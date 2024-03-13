В Госдуме задумались о дальнейшей судьбе льготной ипотеки

Льготная ипотека нужна в России для закрепления рабочих кадров на территориях, которые интересны государству, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат уточнил, что в ближайшее время будут предложены способы продления льготных программ кредитования.

«По-хорошему, здорово было бы использовать разные льготные программы для закрепления кадров на территориях, где мы заинтересованы в том, чтобы люди, во-первых, стремились остаться, жить и работать, либо был приток кадров из других регионов, чтобы загрузить мощности и развивать саму территорию», — пояснил парламентарий.

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что следует искать другие способы развития жилищного строительства, а не просто стимулировать продажу недвижимости. По его словам, стоит рассмотреть варианты создания арендного жилья. Кроме того, необходимо решать проблему старения жилого фонда.

Тем временем в Минстрое подчеркнули, что проект продления льготной ипотеки обсуждается с правительством и Центробанком. Предметно данная тема будет рассматриваться во втором квартале, добавил замминистра строительства и ЖКХ Юрий Муценек.

Ранее стало известно, что в России до 2030 года продлевается действие семейной ипотеки. Текущие условия и ставка 6% будут действовать для семей с детьми до шести лет. Также сохранятся базовые параметры программы.