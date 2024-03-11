Названа доля граждан, которые хотят жить в частном доме

Большинство респондентов (58%), опрошенных компанией «СберСтрахование» и сервисом «Ремонт со СберУслугами», выразили желание жить в частном доме, 32% - в квартире, а 10% — в таунхаусе или другом жилье. Об этом сообщают «Известия».

Доля тех, кто проживает в квартирах, составляет 81%. Владеют собственной недвижимостью 67% из 81%, говорится в исследовании. При этом к аренде прибегают 13% россиян, 1% граждан снимают комнату. В частных домах живут 12% россиян, в таунхаусе или общежитии — по 1% респондентов.

Большая площадь и пространство – самые главные преимущества жизни в частном доме для большинства россиян (71%). Также некоторые ценят свежий воздух, тишину, возможность выращивать овощи и фрукты, экологичность, возможность завести животных и удобную планировку.

Ранее сообщалось, что, по данным компании «Этажи», в России зафиксирован рост спроса россиян на загородную недвижимость – на 68% к уровню прошлого года.