РИА Новости: В мире продолжает дешеветь жилье

Недвижимость во всем мире подешевела на 2% в реальном выражении. Это итоги третьего квартала 2023 года, цена падает на протяжении уже пяти кварталов. Похожие цифры фиксировались накануне экономического кризиса 2008 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка международных расчетов (МБР).

Лидером в падении цен стал европейский регион. Больше всего жилье подешевело в Люксембурге (на 17%), Германии (на 15%), Финляндии и Словакии (на 12%) и Чехии (на 11%).

Россия по темпам реального снижения цен на жилье заняла 25-е место в мире. Цены выросли на 3,2% меньше, чем общая инфляция.

При этом есть страны, где недвижимость, наоборот, заметно подорожала в третьем квартале прошлого года. Это произошло в Турции (+ 21%), ОАЭ (+17%), Греции (+9,4%), на Филиппинах (+7%) и в Мексике (+5,5%).

Эксперты считают, что данная мировая статистика отражает кризис перепроизводства на китайском рынке жилья. Там не распроданы большие объемы построенного жилья, цены падают. При этом «не факт», что сложившаяся ситуация сигнализирует о новом витке глобального финансового кризиса.

Жилая недвижимость начала дешеветь в третьем квартале 2022 года, с тех пор цена постоянно снижается. Подобное происходило 15 лет назад: с конца 2008 года по четвертый квартал 2009 года.

Аналитики оценивают темпы роста цен на жилье в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию. По оценке МВФ, глобальная инфляция в 2023 году составила 6,9%.