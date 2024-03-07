Названы способы избежать рисков при покупке жилья

Желающим приобрести вторичное жилье нужно внимательно проверить сразу несколько личных документов собственника. Способы избежать возможных рисков при покупке квартиры раскрыла россиянам ведущий эксперт агентства недвижимости Елена Сунцова, пишет aif.ru.

© Lenta.ru

Юрист посоветовала не пренебрегать просмотром паспорта владельца жилья — его срок действия должен быть актуальным, номера страниц расположены по порядку, серия и номер должны совпадать на всех страницах. Там также не должно быть опечаток, а водные знаки должны присутствовать. Проверить подлинность документа можно также через Госуслуги.

Помимо паспорта, стоит попросить у собственника другие документы — например СНИЛС или водительское удостоверение. Так уменьшится риск нарваться на незаконно продающих жилье близнецов или просто очень похожих внешне людей.

«Затем нужно проверить, не имеет ли собственник квартиры серьезных долгов и не находится ли он в стадии банкротств. Здесь в помощь покупателю — открытая информация на интернет-ресурсах. Данные о возможном банкротстве можно проверить в картотеке арбитражных дел, сведения о долгах — на сайте Федеральной службы судебных приставов. Возможно, у владельца объекта есть судебные споры по месту жительства или по местонахождению недвижимости. В этом случае рекомендую обратиться к порталу Государственной автоматизированной системы "Правосудие"», — рассказала Сунцова.

Другим полезным интернет-ресурсом эксперт назвала Всероссийскую систему проверки контрагентов. Там можно узнать, ведет ли собственник предпринимательскую деятельность — так удастся исключить риск субсидиарной ответственности.

После этого следует проверить саму недвижимость. В первую очередь нужно заказать выписку из ЕГРН — в ней указаны данные о самом объекте, как он переходил от собственника к собственнику, есть ли на квартире какие-нибудь обременения, аресты, запреты и прочее.

«Не стоит забывать про знакомство с правоустанавливающими документами на объект, убедиться, что в квартире нет зарегистрированных лиц, за которыми сохраняется право пользования и проживания в ней. Нелишним будет установить истинное семейное положение собственника и уточнить, использовался ли ранее маткапитал при покупке этой недвижимости», — заключила юрист.

Ранее россиянам рассказали о рисках покупки квартиры на начальном этапе стройки.