В России могут ввести льготную ипотеку для учителей

Рабочая группа при Минпросвещения РФ рассматривает возможность введения в стране льготной ипотеки для педагогов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что в состав рабочей группы вошли представители Минфина, Минэкономразвития и Минстроя. Специалисты будут принимать во внимание, что педагоги могут быть также включены в уже существующие льготные ипотечные программы: "Семейная ипотека", "Льготная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и прочие. Введение отдельной программы ипотеки для учителей потребует выделения значительного дополнительного финансирования, признали в Минпросвещения.

При этом источники этого финансирования на сегодня не предусмотрены в федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Ведомство должно будет предоставить отчет о разработке инициативы в правительство до ноября этого года. В числе предложений для рассмотрения рабочей группой также находятся некоторые позиции депутатов Госдумы.

К примеру, первый зампредседателя комиссии ГД по просвещению Яна Лантратова предложила ввести льготную ипотеку для молодых учителей до 30 лет, которые проработали в школе не менее года с нагрузкой на полную ставку.

По словам депутата, после достижения стажа в 25 лет государство могло бы погасить остаток их долга по ипотечному кредиту, но не более 15% от изначальной суммы займа.