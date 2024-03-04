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В Москве снизились цены на новостройки

Средняя цена квадратного метра строящегося жилья в Москве уменьшилась на 2,2 процента, до 497,5 тысячи рублей за первые два месяца 2024 года. Об этом свидетельствует исследование компании «Бест-Новострой», на которое ссылается РБК.

В Москве снизились цены на новостройки
© Мослента

Отмечается, что в январе 2024 года средняя цена «квадрата» на рынке новостроек Москвы составила 508,8 тысячи рублей, что тоже ниже, чем было в декабре 2023 года. Причем январское снижение произошло впервые с мая прошлого года.

«В феврале средневзвешенная цена метра в московских новостройках продолжила снижение и откатилась ниже психологической отметки в полмиллиона рублей за "квадрат"», — рассказали в «Бест-Новострое».

Ранее были названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. На первом месте — район Некрасовка. Средняя цена квадратного метра в январе 2024 года там составила 198,7 тысячи рублей.

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