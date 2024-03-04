Стало известно, жителям каких городов проще всего переехать в Москву
Гражданам, которые владеют недвижимостью в Сочи и Санкт-Петербурге, перебраться в столицу проще всего. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на «Мир квартир».
Денег от продажи жилья в указанных городах в среднем хватит на однокомнатную квартиру в Москве в 33-35 квадратных метров. При этом у граждан, проживающих в других регионах, будет возможность приобрести в столице лишь студию, показало исследование.
Также подчеркивается, что жители Владивостока, Севастополя, Симферополя и Казани смогут после продажи жилья приобрести квартиру площадью 26 квадратных метров в Москве.
Жители Нижнего Тагила могут рассчитывать на самую маленькую площадь (10 квадратных метров). Так, им может достаться небольшая комната в коммуналке, отметили в фирме.
Компания изучила рынок вторичного жилья в 70 городах РФ.
Ранее эксперты федеральной компании «Этажи» спрогнозировали снижение спроса на новостройки в 2024 году на 33%, на готовое жилье — на 27%.