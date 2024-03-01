В России ограничат выдачу ипотеки

Заместитель директора департамента финансовой стабильности Центрального банка России Евгений Румянцев заявил, что регулятор хочет ввести четыре макропруденциальных лимита на выдачу ипотеки. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечаются, что реально задействованы будут только два лимита. Активными будут лимиты кредитов на строящееся жилье под залог договоров долевого участия, а также на займы на вторичное жилье. Ограничения кредитов на индивидуальное жилищное строительство и другие ссуды будут запасными, утверждает представитель ЦБ.

Румянцев добавил, что в данных сегментах не видят системных рисков, которые угрожали бы финансовой стабильности.

Подчеркивается, что полномочия по введению макропруденциальных лимитов появится у регулятора с июля 2024 года.