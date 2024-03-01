Краснодарский край обогнал Москву по продажам жилья

В 2023 в Краснодарском крае совершили 659,4 тысячи сделок с недвижимостью. Это второй результат после Московской области (749,2 тысячи). При этом Кубань обогнала Москву (645,7 тысячи). Это данные сервиса Росреестра, на котором публикуются сведения о сделках с недвижимостью.

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Если же брать количество продаж с ипотекой, то край оказался уже на третьем месте (248 тысяч), впереди столица (304,4 тысячи) и Подмосковье (339,2 тысячи). Стоит добавить, что тройка лидеров по продажам недвижимости с 2018 года не менялась - Москва, Московская область и Краснодарский край. Единственное, столица и Кубань в 2023-м скорректировали свой позиции в топ-3. Ранее выше всегда была Москва, Краснодарский край обогнал ее только в прошлом году.

Если говорить о средней стоимости квадратного метра, то в новостройках Сочи это около 300 тысяч рублей. В недорогих квартирах на вторичном рынке стоимость квадрата на курорте составляет около 280 тысяч (однокомнатные дороже, двух- и трехкомнатные дешевле). В Краснодаре на вторичном рынок "квадрат" стоит около 110 тысяч, в новостройках - 160-170 тысяч.

"Краснодарский край действительно в последние годы показывает отличную динамику по объему строительства и росту стоимости квадратного метра. Особенно активно растут и развиваются два крупнейших города. В Краснодаре много рабочих мест и учебных заведений, поэтому приобретение недвижимости часто связано с переездом семьи или покупкой квартиры для студентов. Это также один из любимых городов для инвесторов. Здесь постоянный высокий спрос на аренду квартир. Сочи - город-курорт. Сюда едут за морем, горами и солнцем. Покупательский спрос на жилье разделился в следующем соотношении. Как постоянное жилье приобретается 20 процентов недвижимости. Еще 40 процентов берут для временного проживания на период отдыха. Оставшиеся 40 процентов объектов недвижимости - это инвестиции. Их покупают для получения пассивного дохода и сохранения накоплений, - сообщила "РГ" генеральный директор сочинского "Городского риелторского центра" Юлия Усачева. - Сейчас наблюдается небольшое затишье в некоторых сегментах. С апреля прогнозируем всплеск интереса и запросов на недвижимость. Падения роста стоимости квадратного метра не ожидаем".

Как отмечает коммерческий директор в инвестиционном холдинге AVA Group Тамара Коломийцева, второе место Краснодарского края по продажам жилья в стране достаточно легко объяснить. По данным департамента маркетинга и аналитики холдинга, спрос на недвижимость в южном регионе на протяжении ряда лет продолжает стабильно расти, а цена квадратного метра увеличивается. Главные причины популярности и высокого покупательского спроса - мягкий климат, богатая южная природа, а также высокие темпы экономического и инфраструктурного развития, которые демонстрирует край. Рекордсмен по количеству сделок с недвижимостью на юге - Краснодар.

"Это связано со стабильно высоким миграционным потоком, а также спросом на жилье в городе, опережающим предложение, - пояснила "РГ" Тамара Коломийцева. - Традиционно наибольшей популярностью пользуются города прибрежного кластера. Здесь в фокусе внимания покупателей находится Сочи - именно этот курорт наиболее востребован у людей, которые хотят купить квартиру у моря для постоянного проживания или в качестве летней резиденции для отдыха. Здесь ежегодно фиксируется приток новых клиентов из других регионов России - в данный момент их доля на первичном рынке Сочи составляет порядка 80 процентов. В большинстве случаев это покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга и из регионов Сибири. Стоит отметить, что санкции, закрытые границы и отсутствие возможности пользоваться недвижимостью за рубежом дополнительно стимулировали интерес к недвижимости на курорте".

Коломийцева добавила, что Геленджик Анапа, Новороссийск, Лазаревское и другие населенные пункты Причерноморья в последние годы также активно развиваются. Здесь все чаще появляются современные жилые комплексы, интересные девелоперские проекты. Однако пока они не могут конкурировать с Сочи. Этот город является перспективной локацией для вложения капитала в объекты коммерческой, жилой недвижимости и сервисных апартаментов - нового формата курортной недвижимости, который стал активно появляться на юге страны в 2023 году. Инвестиционные и сервисные апартаменты сегодня - главный тренд. Такие объекты подразумевают как временное размещение, так и постоянное проживание.

"Стоит отметить, что цены на квартиры в городе-курорте росли на протяжении всего 2023 года и продолжили увеличиваться в 2024-ом. В дальнейшем эксперты отрасли прогнозируют сохранение данной динамики. При этом на увеличение средневзвешенной цены квадратного метра не оказало существенного влияния ужесточение условий выдачи ипотечных кредитов, - добавила эксперт. - Продление программы льготной семейной ипотеки и материнского капитала, анонсированное президентом РФ Владимиром Путиным, безусловно, окажет положительное влияние на рынок жилья на юге, и станет дополнительным инструментом стимулирования спроса на жилье, особенно среди молодых семей".