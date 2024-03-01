В Госдуме спрогнозировали увеличение числа отказов в ипотеке

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что россияне станут чаще получать отказ в оформлении ипотеки, передает «Газета.Ru».

По словам Аксакова, даже наличие достаточного первоначального взноса потребует от банков увеличивать резервирование при высоком показателе долговой нагрузки (ПДН) заемщиков.

По словам парламентария, для крупных банков вводимые коэффициенты, «наверное, менее затруднительны».

«Но если судить по примеру того, как подействовало увеличение коэффициента риска по кредитам с низким первоначальным взносом, то и доля высокорискованных кредитов с ПДН более 80% значительно уменьшится», — отметил Аксаков.

Он считает, что благодаря мерам регулятора рынок ипотеки РФ стабилизируется. Парламентарий напомнил, что основным сегментом продаж являются квартиры в новостройках. В этой связи застройщики могут предусматривать иные механизмы продажи жилья, например, рассрочку, указал Аксаков.