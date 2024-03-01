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В ЦБ заявили о перегреве рынка первичного жилья в России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор считает, что рынок первичного жилья в стране перегрет.

В ЦБ заявили о перегреве рынка первичного жилья в России
© РИА Новости

Соответствующее заявление она сделала на ежегодной встрече с руководством Банка России «Регулирование ЦБ России деятельности участников финансового рынка».

«Рынок первичного жилья, по нашему мнению, перегрет, и во второй половине прошлого года ипотека ежемесячно росла в среднем на 3,2%», — цитирует её ТАСС.

По её мнению, это произошло в основном из-за того, что люди стремились взять льготные кредиты до ужесточения условий госпрограмм. Также сыграли роль и высокие инфляционные ожидания.

ЦБ сообщил о новых схемах, которые опасны для покупателей жилья

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ России не видит пузыря на рынке ипотеки.

Недвижимость
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