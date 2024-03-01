Риелторы назвали условия для снижения стоимости аренды жилья в Москве

В Москве за год резко подорожало съёмное жильё. Стоимость аренды однушки выросла на треть, до 56 тысяч ₽, а стоимость двушки — на 42%, до 99 тысяч ₽ в месяц, пишет «РБК Недвижимость». По словам экспертов, сейчас цены на аренду находятся на пределе. Они рассказали, при каких обстоятельствах съёмное жильё может подешеветь.

1. Кризисы и шоки. Рынок в Москве чутко реагирует на все изменения, поэтому в кризисы аренда может подешеветь. В случае экономических трудностей арендаторы в первые два месяца стараются переехать в более дешёвое жильё, что приводит к повышенному спросу на квартиры экономкласса и локальному росту цен. Владельцы более дорогих квартир вынуждены снижать цены из-за простоя, говорят в «Инком-Недвижимости».

2. Падение ипотечных ставок. В таком случае спрос сместится с аренды на покупку, что может охладить цены.

«Многие арендаторы, которые раньше задумывались о покупке квартиры, сейчас остаются проживать в съемных квартирах, отложив жилищный вопрос до следующего снижения ипотечных ставок», — отмечают в Est-a-Tet.

3. Рост предложения. Например, если на рынок выйдет много инвестиционных квартир, которые планировалось перепродать. Сейчас перепродать новостройку сложнее из-за роста стоимости ипотеки. Однако стоит учитывать, что инвестиционное жильё в новых ЖК обычно сдаётся по ценам выше рынка, в том числе из-за более качественного ремонта.

4. Низкий сезон.

«На массовом рынке с января по март, как правило, спрос низкий и предложение накапливается — чтобы сдать квартиру, собственники могут предоставлять скидки в среднем 5–10%», — отмечают в «Инком-Недвижимости».

С апреля наступает небольшое оживление, в мае — небольшой спад на фоне праздников, до августа тоже обычно наблюдается невысокая активность.