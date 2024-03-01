Названа стоимость самой дорогой квартиры в центре Москвы

Специалисты рассказали, что всего по состоянию на февраль 2024-го на «первичке» Центрального административного округа столицы для покупки доступны 799 квартир и апартаментов со сдачей в этом году. При этом они отметили, что за месяц объем предложения резко сократился — на 18,1 процента, или 176 объектов. Среди всех районов округа самое сильное падение показателя было зафиксировано в Красносельском районе — на минус 73,8 процента, или на 96 лотов. В данный момент на продажу в этой локации выставлены лишь 34 квартиры со сдачей в 2024 году.