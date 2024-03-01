Требования к ипотечным кредитам ужесточили

В России по ипотечным займам, которые выдаются заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки, будут повышены надбавки к коэффициентам риска, сообщает «Российская газета».

Речь идет о соотношении платежей по всем кредитам и займам клиента к его ежемесячным доходам (ПДН). Как считают в Центробанке РФ, повышение надбавок для финансовых учреждений будет способствовать улучшению стандартов кредитования и более сбалансированным темпам роста ипотеки. По информации регулятора, за два последних года доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, увеличилась почти в два раза и составила 47% в третьем квартале 2023 года. Кредиты для приобретения жилья с низким (до 20%) первоначальным взносом достигли 50% от всех ипотечных займов.

ЦБ РФ считает, что консервативные требования к первоначальному взносу по ипотеке важны для обеспечения ее качества, это отражает способность заемщика накапливать средства и обслуживать кредит. Поэтому важно, чтобы первоначальный взнос формировался из собственных средств заемщика. Однако в настоящее время постепенно растет доля жилищных кредитов, где заемщики могли использовать необеспеченные потребительские займы для финансирования первоначального взноса, что создает риски чрезмерной долговой нагрузки россиян и снижения качества портфеля для банков.

Регулятор отмечает, что если ситуация стабилизируется и банки вернутся к более консервативным стандартам жилищного кредитования, надбавки в будущем могут быть смягчены.