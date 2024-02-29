Девелоперы отреагировали на инициативу продлить льготную ипотеку

Девелоперы положительно оценили предложение президента России Владимира Путина продлить программу льготной семейной ипотеки в стране до 2030 года и сохранить ее базовые параметры. Они сообщили, что данная инициатива - позитивный сигнал для сферы жилищного строительства, передает РИА Недвижимость.

За продление программы глава государства выступил сегодня в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По мнению директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустама Азизова, в случае прекращения действия льготной ипотеки под 8% годовых доля выдач по семейной ипотеке, вероятно, возрастет. Вместе с тем, как уточнил собеседник, для более точного прогноза нужно «понимать всю конфигурацию ипотечного рынка с 1 июля 2024 года».

В компании «Аеон Девелопмент» отметили, что мера однозначно положительным образом повлияет на продажи в сегментах комфорт- и бизнес-класса. Там роль государственных программ доходит до 80-90%, добавили в фирме.