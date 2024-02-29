Мутко предрек скорое «охлаждение» ипотечного рынка

Российский ипотечный рынок ждет охлаждение. Спрос на данный вид кредитов в текущем году может упасть до 40%. Такой прогноз в интервью РБК озвучил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Мы понимаем, что сейчас спрос снизится, и он будет в 2024 году не на том уровне, на котором был в прошлом году. В принципе спад 30-40%», — сказал эксперт.

Ожидается, что до конца года в России произойдет перетекание спроса с рынка вторичной недвижимости в сегмент нового жилья. В результате цены на «вторичку» остановятся. Подорожание квартир в новостройках, в свою очередь, затормозит увеличение предложения с умеренным падением спроса.