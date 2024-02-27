Дом Фредди Меркьюри в Лондоне выставлен на продажу

Дом Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукционе за 38 миллионов долларов
Garden Lodge, впечатляющий дом легенды рок-музыки Фредди Меркьюри в Лондоне, который уже 30 лет находится под опекой его подруги Мэри Остин, выставлен на продажу.
Остин продает дом за 30 миллионов фунтов стерлингов (38 миллионов долларов). Она была одной из немногих женщин, с которыми общался вокалист Queen, и сопровождала Меркьюри, когда он искал дом в Лондоне в 1980 году. "Это был летний день, дети играли в саду, и я была позади Фредди, когда мы вошли внутри. Было так тихо и спокойно, и это продолжалось по всему дому", - сказала Остин в эксклюзивном интервью Bloomberg News. По ее словам, певец решил купить дом в тот же день.
"Фредди вышел на улицу и сказал: "Скажите им, чтобы они сняли его с продажи. Я куплю его за предложенную цену", - продолжила Остин.
Меркьюри искал убежище в Лондоне, место, где он мог бы спокойно создавать свои песни и работать над своей музыкой, не подвергаясь преследованиям со стороны средств массовой информации, и Garden Lodge был для него подходящим местом, добавила она.
Garden Lodge находится сразу за Кромвель-роуд, в самом сердце престижного лондонского района Кенсингтон, но располагается отдельно, вдали от небольшой улицы и защищен кирпичной стеной в 2,5 метра в эдвардианском стиле, увенчанной еще более высоким забором с шипами и камерами вокруг него. Знаменитая зеленая дверь в стене, которая служила святыней для фанатов Меркьюри, писавших на ней сообщения, была продана на аукционе Sotheby's за 412 750 фунтов стерлингов (около 522 тысяч долларов).
Согласно завещанию певца, Остин унаследовала это имущество от Меркьюри после его смерти от СПИДа в 1991 году и с тех пор живет в нем. 72-летняя Остин решила выставить недвижимость на аукцион Knight Frank. Это решение последовало за чрезвычайно успешным аукционом Sotheby's в сентябре прошлого года, на котором было собрано более 50 миллионов долларов от продажи вещей Меркьюри, причем часть выручки пошла на пользу фонду его имени Mercury Phoenix Trust и Фонду борьбы со СПИДом Элтона Джона.