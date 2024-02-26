Названы города с самыми быстрорастущими ценами на новостройки

Челябинск оказался лидером по росту цен на новостройки в российских городах-миллионниках. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков платформы bnMAP.pro.

В начале февраля 2024 года квадратный метр первичного жилья в городе стоил 125,4 тысячи рублей (рост на 37 процентов за год). Столица заняла 15-е место в рейтинге, цена квадратного метра составила 526,4 тысячи рублей, на 13 процентов больше, чем годом ранее. Меньший, чем в Москве, рост отмечен только в Санкт-Петербурге — плюс шесть процентов, до 268,7 тысячи рублей.

Второе место рейтинга занял Нижний Новгород с ростом средней цены квадратного метра на 31 процент, до 186 тысяч рублей. На третьем месте оказалась Уфа с подорожанием на 30 процентов, до 159,2 тысячи рублей. В пятерку также вошли Пермь (рост на 27 процентов, до 145,2 тысячи рублей) и Волгоград (плюс 24 процента, до 115,8 тысячи рублей).