$92.75+0.31100.44+0.55
Почта

Срок продажи квартир на вторичном рынке в РФ увеличился

Средний срок продажи квартир на вторичном рынке жилья в России в последнем квартале увеличился на 50% и достиг 138 дней. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные компании «Этажи».

Срок продажи квартир на вторичном рынке в РФ увеличился
© РИА Новости

По данным агентства, ранее он составлял 92 дня.

По словам эксперта компании Александра Иванова, на увеличение сроков повлияли два фактора — снижение доступности ипотеки из-за повышения ставок и рост числа рассматриваемых покупателями вариантов. Из-за первого количество потенциальных приобретателей жилья сократилось на 15-20%. А те, кто продолжил поиск, стали более придирчивыми и надеются найти квартиру со скидкой.

По прогнозу Иванова, к середине года продажа каждого лота на вторичке будет занимать в среднем 160-170 дней. Этому поспособствует и рост объема предложения квартир на вторичном рынке.

Увеличение сроков реализации объектов, по мнению эксперта, заставит застройщиков активнее применять программы trade-in, а также предлагать рассрочки.

«На вторичке продавцы тоже все чаще идут навстречу покупателям, соглашаясь как на беспроцентную отсрочку платежа, так и на менее обременительные условия по сравнению с банковским кредитованием», — констатировал Иванов.

До этого стало известно, где в России сильнее всего подорожал квадратный метр «вторички».

Недвижимость
Александр Иванов
Главное о финансах
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости