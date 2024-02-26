Эксперт назвал лучший период для приобретения квартиры

Приобрести достойную квартиру в новостройке целесообразно до 1 июля 2024 года – именно до этого срока в России будет действовать льготная ипотека, заявил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

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По словам собеседника издания, в городе с относительно умеренными ценами на жилье лимита в 6 млн рублей хватит для покупки жилья. В стране также есть семейная и IT-ипотека, напомнил эксперт. Однако, по его словам, есть риск, что эти программы скорректируют. В этой связи стоит приобрести квартиру как можно раньше, добавил Сырцов.

Он также дал рекомендации по покупке квартиры на вторичном рынке. Так, по словам собеседника, стоит дождаться более умеренных цен и сговорчивых продавцов. Специалист обратил внимание на то, что стоимость готовых квартир уже начала демонстрировать снижение. Он предположил, что такая динамика будет наблюдаться как минимум до лета.