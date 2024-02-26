Эксперт назвал лучший период для приобретения квартиры
Приобрести достойную квартиру в новостройке целесообразно до 1 июля 2024 года – именно до этого срока в России будет действовать льготная ипотека, заявил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
По словам собеседника издания, в городе с относительно умеренными ценами на жилье лимита в 6 млн рублей хватит для покупки жилья. В стране также есть семейная и IT-ипотека, напомнил эксперт. Однако, по его словам, есть риск, что эти программы скорректируют. В этой связи стоит приобрести квартиру как можно раньше, добавил Сырцов.
Он также дал рекомендации по покупке квартиры на вторичном рынке. Так, по словам собеседника, стоит дождаться более умеренных цен и сговорчивых продавцов. Специалист обратил внимание на то, что стоимость готовых квартир уже начала демонстрировать снижение. Он предположил, что такая динамика будет наблюдаться как минимум до лета.
Ранее издание Life со ссылкой на аналитический центр «Инком-Недвижимости» сообщило, что на вторичном рынке столицы насчитывается около 300 самых экономичных квартир. Как отмечалось, цена на них составляет до 6 млн рублей.