Последствия увеличения надбавок отразятся на ипотеке уже 1 марта

Последствия увеличения надбавок отразятся на ипотеке с 1 марта
Из-за предстоящего нового увеличения надбавок на высокорисковые ипотечные кредиты данный сегмент станет еще менее доступным для большого числа россиян. Об этом заявил в беседе с агентством «Прайм» эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.
Напомним, что Банк России примет соответствующие меры с 1 марта.
По словам эксперта, для банков высокорисковые ипотечные кредиты станут невыгодными. Экономист пояснил, что в каждом кредите заложена определенная маржа, и из-за необходимости создания дополнительного резерва она будет меньше.
По словам Кричевского, от ипотеки фактически отрежут тех, кто половину и более официальной заработной платы отдает в счет другой задолженности. Как отметил он, такие граждане либо вообще не смогут рассчитывать на ипотеку, либо процент по ней будет настолько неподъемным, что они сами откажутся от этой идеи.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделит ЦБ РФ правом вводить прямые количественные ограничения для банков на выдачу ипотечных кредитов — макропруденциальные лимиты (МПЛ).