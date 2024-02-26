Последствия увеличения надбавок отразятся на ипотеке уже 1 марта

Из-за предстоящего нового увеличения надбавок на высокорисковые ипотечные кредиты данный сегмент станет еще менее доступным для большого числа россиян. Об этом заявил в беседе с агентством «Прайм» эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Напомним, что Банк России примет соответствующие меры с 1 марта.

По словам эксперта, для банков высокорисковые ипотечные кредиты станут невыгодными. Экономист пояснил, что в каждом кредите заложена определенная маржа, и из-за необходимости создания дополнительного резерва она будет меньше.

По словам Кричевского, от ипотеки фактически отрежут тех, кто половину и более официальной заработной платы отдает в счет другой задолженности. Как отметил он, такие граждане либо вообще не смогут рассчитывать на ипотеку, либо процент по ней будет настолько неподъемным, что они сами откажутся от этой идеи.