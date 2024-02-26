Эксперты развеяли популярный миф о вычете на покупку жилья

Налоговый вычет полагается россиянам, имеющим официальный доход и уплачивающим подоходный налог.

Об этом напомнили эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Аргументы и факты».

Имущественный вычет не полагается гражданину, который купил объект у близкого родственника. К их числу относятся дети, родители, супруги, братья, сестры, опекуны и подопечные. Максимальная сумма к возврату — два миллиона рублей.

Если стоимость объекта выше, то возврат все равно не превысит 13% от указанной суммы, а это — 260 тысяч рублей. Если же цена объекта ниже двух миллионов рублей, то и размер возврата будет уменьшаться. При этом имущественный вычет можно получить не за один объект, а сразу за несколько. Сюда входят дома, комнаты, доли, земельные участки с домами.

Существует популярный миф о вычете на покупку жилья, а именно что получить его можно только за объект. Кроме приобретения дома, квартиры или земельного участка под будущее строительство, закон разрешает вернуть деньги и за ремонт жилья, включая комнаты или доли в помещении.

Чтобы получить такой налоговый вычет, нужно, чтобы купленная квартира была приобретена у застройщика без отделки. Это должно быть прописано в договоре. На ремонт вторичной недвижимости, а также на косметический ремонт в квартире с чистовой отделкой имущественный вычет не распространяется.