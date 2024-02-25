Экономист ответил, на сколько подешевеют квартиры в 2024 году

Доктор экономических наук Юрий Шедько считает, что цены на квартиры в ближайший год заметно снизятся. В связи с этим он назвал лучшее время для покупки жилья в ипотеку.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в 2023 году рынок недвижимости продемонстрировал значительный рост из-за различных льготных ипотечных программ. Из-за повышения ставки ЦБ рост стоимости квартир удалось остановить, в ближайшее время цены могут даже пойти вниз. Экономист Юрий Шедько считает, что цены на жилье в России в 2024 году заметно снизятся.

«Цены на квартиры в России к концу 2024 года могут снизиться в целом на 10 %», – передает слова эксперта «Газета.ру».

Он обратил внимание, что величина этого снижения будет разной для каждого региона.

Шедько считает, что снижение цен может продлиться вплоть до первого квартала 2025 года. Экономист считает, что покупка жилья в ипотеку в ближайший год все еще будет преобладать и составит около 76 – 82 % от всех сделок. Он отметил, что лучшее время для приобретения недвижимости в ипотеку – момент, когда проценты по вкладам в банках больше, чем ставки по ипотечному кредиту. В том случае, если спешить с улучшением жилищных условий не приходится, эксперт рекомендует подождать конца 2024 года или начала 2025, когда жилье станет заметно доступнее, чем сейчас.