Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья

Цены на квартиры в Харькове рухнули, так как жители города массово решили переехать в другой регион Украины или за границу, недвижимость продают со скидкой 50%. Об этом пишет «Страна.ua», передает РИА Новости.

Уехавшая в Великобританию риэлтор, чье агентство все еще работает в Харькове, рассказала о глубоком кризисе на местном рынке недвижимости, с которым раньше ей никогда не приходилось сталкиваться. Цены при этом «пробивают дно», упав ниже 50%.

«Люди настолько дешево продают только с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков, и строят свою жизнь в другом регионе Украины или за границей», — указала она.

Риэлтор добавила, что обычно квартиры в городе берут люди, которые живут «еще восточнее Харькова», они мигрируют в город, где из-за резкого падения цен могут купить себе жилье по цене вдвое дешевле рынка. При этом «харьковчане редко покупают у харьковчан», подчеркнула она.