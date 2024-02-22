Bloomberg сообщил об огромной очереди за дорогим жильем в Дубае

Перед офисом девелопера в Дубае образовалась большая очередь. Она состоит из людей, желающих приобрести роскошный дом на набережной, передает Bloomberg.

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Агентство отмечает, что ситуация привела к новому ажиотажу на одном из самых популярных рынков недвижимости в мире. Как уточняется, девелоперу ПАО «Нахил», получающему поддержку со стороны властей, удалось за считанные часы продать все дома, которые предлагались на первых двух этапах строительства комплекса Bay Villas.

В публикации говорится, что в общей сложности в проекте на Дубайских островах будет представлено свыше 500 домов. Цены на них начинаются от 1,2 миллиона долларов. Стоимость самого дорого дома – более четырех миллионов долларов.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на «Яндекс Недвижимость» сообщила, что в январе доля просмотров гражданами РФ карточек новых и строящихся жилых комплексов в ОАЭ составила 63%. В Таиланде она оценивается в 19%, в Турции — в 16%.