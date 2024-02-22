В Москве подорожали комнаты

«Тем не менее есть предпосылки к тому, что в этом году комнаты в коммуналках станут более востребованы у покупателей — спрос на них может увеличиться ориентировочно на 10 процентов. Это связано с повышением ипотечной ставки и снижением платежеспособности населения», — пояснила руководитель офиса «Митино» компании «Инком-Недвижимость» Наталия Борзенкова.