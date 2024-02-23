Будут ли дорожать квартиры-студии

В условиях ужесточения льготной ипотеки стоимость самых бюджетных квартир в столичном регионе может вырасти, поскольку только они теперь хоть как-то укладываются в новые лимиты. В других регионах ситуация обратная - растет доля покупок более просторного жилья.

Спрос на новое жилье в январе был ниже, чем год назад, на 16%, рассказывает рассказывает директор направления "Новостройки" компании "ИНКОМ-Недвижимость"Валерий Кочетков.

Однако ценообразование на первичном рынке напрямую связано не только с объемами спроса, но и с себестоимостью строительства, отмечает он. Она не снижается, поэтому значительное удешевление квартир в ближайшем будущем маловероятно.

"Цены в Москве будут оставаться примерно на текущем уровне или немного просядут в сегменте 3- и 4-комнатных квартир - до 5-7%. Доступное бюджетное предложение начнет активно сокращаться, за такими объектами будет охота, а их стоимость вырастет на 10-15%. В Подмосковье при повышении спроса на бюджетные лоты рост цен прогнозируется немного ниже - на 5-10%", - считает Кочетков.

Клиенты массового сегмента в первую очередь ориентированы на наиболее экономичные предложения - их раскупают активно, соответственно, на рынке остаются более дорогостоящие варианты, добавляют риелторы.

В прошлые годы малогабаритные квартиры в новостройках действительно дорожали опережающими темпами - именно потому, что бюджет покупки такого жилья укладывался в рамки льготной ипотеки, говорит руководитель Аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко.

"Скорее всего, застройщики будут пытаться поднимать цены и сейчас, но теперь это сделать сложнее. Размер первого взноса по льготной ипотеке под 8% вырос с 20% до 30%, то есть копить на ипотечную квартиру придется дольше. Кроме того, спрос будущих периодов в основном был исчерпан на ажиотаже в конце лета - начале осени прошлого года. Чтобы накопился новый, нужно время", - говорит эксперт.

В "старой" Москве практически не осталось квартир, которые бы соответствовали обновленным условиям льготной программы льготной ипотеки под 8%, добавляет Репченко. С учетом минимального взноса 30% и кредитного лимита в 6 млн руб. (ранее в столичных регионах было 12 млн) стоимость такой квартиры не должна превышать 8,5 млн руб. В пределах МКАД это маленькие студии.

"Возможно, некоторые застройщики постараются оперативно увеличить предложение "квартирок для хоббитов", но изменение планировок в проекте - достаточно длительный процесс, и не факт, что целесообразный, так как программа льготной ипотеки под 8% должна завершиться уже к 1 июля нынешнего года", - отмечает он.

Изменение верхней границы кредита коснулось только Москвы, Санкт-Петербурга и столичных областей. В других регионах он и ранее равнялся 6 млн руб. И там после увеличения первого взноса до 30% ситуация другая.

Спрос, напротив, смещается от квартир-студий в сторону полноценных однокомнатных и двухкомнатных квартир евроформата, отмечает исполнительный директор федеральной компании "Этажи" Юлия Бочарникова. Причин несколько. Во-первых, увеличились требования к минимальному размеру первоначального взноса, во-вторых, сказались ограничения с повторным участием в программе льготного кредитования (сейчас повторно взять льготный кредит можно только по программе "Семейной ипотеки" при определенных условиях).

Зарплаты в регионах, как правило, ниже столичных, поэтому те, кто планировал из экономии купить самую дешевую студию, отложили сделки и продолжают копить на первый взнос. Те, кто рассчитывал сначала обзавестись самым бюджетным жильем, а потом переехать в квартиру побольше, более взвешенно подходят к получению единственно возможного кредита и сразу задумываются о приобретении более просторного жилья. Те же, кто уже имеет большую часть средств (как правило, от продажи прежнего жилья) нуждаются уже в более просторной квартире.