Цена квадратного метра вторичного жилья в РФ за 5 лет удвоилась

Средняя стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в России за последние пять лет выросла вдвое. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Циан.Аналитики».

«Такой результат обеспечен, в первую очередь, динамикой в 2020-2021 годах. При этом рост зафиксирован во всех городах без исключения», — отметили аналитики.

Сильнее всего «квадрат» жилья подорожал в Кисловодске и Дербенте. Его цена за пять лет выросла более чем в три раза. Скачок стоимости также зафиксировали в Ноябрьске, Нижнекамске, Норильске, Кызыле и Майкопе (более чем в 2,5 раза).

Минимальные изменения произошли в Рубцовске, Златоусте, Нижневартовске, Южно-Сахалинске, Салавате и Ханты-Мансийске. В этих городах рост стоимости квадратного метра во «вторичке» не превышал 50%.

Среди миллионников самый резкий рост цен за «квадрат» на вторичном рынке недвижимости зарегистрировали в Челябинске и Омске — в 2,3 раза. Минимальные темпы роста показали Москва (+36%), а также Санкт-Петербург и Уфа (+67%).