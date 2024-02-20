Экономист предсказал новый рост цен на жилье в 2024 году

«Семейную ипотеку точно продлят, и на какой срок – неизвестно. Теоретически она может остаться и лет на пять. Но вполне вероятно, что по ней несколько срежут лимиты, и она будет комбинироваться с рыночной. <..> Если все-таки возвращаться к ценам, то обвала, скорее всего, не произойдет», — поделился мнением о динамике цен на новую недвижимость в 2024 году эксперт.