Перечислены страны с наиболее привлекательной недвижимостью

В январе доля просмотров гражданами РФ карточек новых и строящихся жилых комплексов в ОАЭ составила 63%. В Таиланде она оценивается в 19%, в Турции — в 16%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Яндекс Недвижимость».

Отмечается, что с ноября число запросов на консультацию по недвижимости Таиланда увеличилось на 81%. При этом число пользователей, которые запрашивают консультацию и детали по недвижимости в ОАЭ, уменьшилось на 39%, а по новостройкам в Турции — на 56%.

Как уточняется, россияне уступили лишь китайцам по числу купленных квартир в Таиланде в прошлом году. Так, доля граждан КНР составила более 46%, россиян – 9%. Третью строчку заняли граждане из США (их доля составила 3,9%).

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, в настоящее время наблюдается охлаждение исторически высокого спроса граждан РФ на турецкую недвижимость и увеличение инвестиционного интереса к Таиланду.

«Одной из причин перераспределения спроса можно выделить стоимость строящейся недвижимости в Таиланде: порог входа в новостройку здесь составляет от $100 тыс., в то время как в Турции и Эмиратах — превысил $150 тыс. и $250 тыс. соответственно», — подчеркнул собеседник.