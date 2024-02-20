В Москве резко сократилось предложение новых малогабаритных квартир

Предложение квартир площадью до 38 кв. м в новостройках Москвы за 2023 год сократилось на 25%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании VSN Group.

Спрос на малогабаритное жилье среди россиян продолжает оставаться высоким, однако учитывают это пока лишь в массовом сегменте. Число подобных лотов составляет около 20% от общего числа заявленных по объекту квартир. В сегментах бизнес и премиум на малогабаритные квартиры девелоперы закладывают лишь 5-10%.

Сегодня новое жилье в столице площадью до 38 «квадратов» в массовом сегменте обойдется в среднем в 10,2 млн рублей, по проектам более премиальной ниши — в 14,9 млн рублей.