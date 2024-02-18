Назван российский город с самыми подешевевшими квартирами

Москва вошла в пятерку городов с самыми подешевевшими квартирами, выяснили аналитики компании «Этажи». По данным экспертов, цены на недвижимость в столице снизились на 66% среди всех опубликованных объявлений. По состоянию на январь 2024 года квадратный метр квартиры в Москве стоит 122 тысячи в случае со вторичным жильем и 129 тысяч рублей в случае с новостройкой.

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На втором месте расположился Челябинск. Согласно исследованию, в 34% выставленных объявлений цены на квартиры опустились. Тройку замыкает Екатеринбург. Четвертое и пятое места при этом заняли Казань и Воронеж соответственно.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичный рынок жилья. Глава государства дал поручение правительству по итогам пресс-конференции и прямой линии, которая состоялась в декабре.