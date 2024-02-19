Лидером рейтинга по строительству квартир в России стал Краснодар

Лидером рейтинга по строительству квартир на душу населения в городах России на начало 2024 года стал Краснодар.

Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

По данным агентства, на начало 2024 года в городе возводится 6 млн кв.м. жилья.

Также рейтинг возглавили Тюмень и Владивосток.

В конце списка оказались Мурманск и Биробиджан и Комсомольск-на-Амуре.

Ранее россияне рассказали о критериях жилья для комфортной жизни.