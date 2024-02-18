Молодым семьям продолжат выдавать субсидии на жилье

Если супруги не старше 35 лет и нуждаются в улучшении жилищных условий, государство поможет им решить квартирный вопрос. Федеральная программа «Молодая семья» действует и сейчас, но ее потенциальным участникам нужно соблюсти ряд условий. Какие они, напомнит «Парламентская газета».

Новой ячейке семьи государство помогает получить собственное жилье. Но не всем, а тем, кто особенно в этом нуждается. Учитывают следующие критерии:

российское гражданство,

зарегистрированный брак,

возраст — не старше 35 лет на момент получения субсидии,

подтвержденный статус нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Помощь весьма существенная — 30 процентов от расчетной стоимости жилья тем, у кого нет детей, и 35 — семьям с детьми. Полагается она и тем, кто в одиночку воспитывает ребенка. Однако субсидию не дадут тем, кто не докажет, что имеет постоянный источник доходов.

Заявление нужно подавать в местную администрацию. Там решат, соответствует ли заявитель условиям программы «Молодая семья».