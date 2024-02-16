В Турции рухнули продажи квартир в новостройках

В Турции зафиксировано существенное падение продаж квартир в новостройках в январе. Показатель сократился более чем в два раза к декабрю, до двухлетнего минимума, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные, опубликованные Бюро статистики Турции (TUIK).

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За январь в Турции продали 25 263 квартиры на первичном рынке, следует из данных бюро. Для сравнения: в декабре 2023 года было продано 51 243 квартиры. К январю того же года снижение спроса оценивается в 8,2%.

На вторичном рынке продажи также продемонстрировали снижение. В декабре 2023 года на рынке продали 87 тысяч квартир, в январе — 55 тысяч.

В общей сложности продажи недвижимости за январь сократились на 17,8% в сравнении с январем 2023 года — с более 97 тысяч квартир до более 80 тысяч. Почти трехкратно уменьшились продажи в ипотеку.