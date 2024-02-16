Эксперты рассказали, что будет с ценами на «вторичку»

Эксперты, которые были опрошены «Парламентской газетой», не исключили снижения цен на вторичное жилье в России. По их словам, такая динамика может наблюдаться в связи с высокими ставками по ипотечным кредитам.

В Российской гильдии риелторов назвали текущую обстановку на рынке «вторички» благоприятной. В организации пояснили, что в настоящее время цены там намного ниже, чем в новостройках.

В этой связи, как заявили в гильдии, сейчас целесообразно задуматься о приобретении жилья. Кроме того, там отметили, что такая ситуация будет наблюдаться не все время. Там предупредили о том, что цены начнут демонстрировать рост тогда, когда Центробанк РФ достигнет своих текущих целей.