Аренда «однушек» в России за пять лет подорожала на 56%

Более, чем в полтора раза выросла плата за аренду средней однокомнатной квартиры в России, говорится в аналитическом исследовании компании ЦИАН.

"За 5 лет ставки аренды в среднем по анализируемым городам стали выше на 56%", - говорится в сообщении.

Единственным городом, где жилье сдается дешевле, чем зимой 2018-2019 годов стала Керчь, отмечается в исследовании. Все остальные города продемонстрировали рост стоимости предложения - от минимального (до 20%) в Вологде, Севастополе, Нижневартовске, Симферополе и Пензе до максимального (более, чем на 100%) в Норильске, Смоленске, Нижнекамске, Балаково, Кисловодске, Дзержинске.

Аналитики использовали данные о средних ставках аренды 1-комнатных квартир за три месяца зимой 2023-2024 годов и зимой 2018-2019 годов в 116 городах с населением более 100 тыс. человек. Выяснилось, что более выраженный рост наблюдался в тех городах, где 5 лет назад были самые дешевые квартиры на рынке аренды.

"Сыграл роль эффект низкой базы. В основном это вторые и третьи по численности населения города не самых богатых регионов", - отмечается в сообщении.

Сильнее всего аренда подорожала в городах с населением от 100 до 250 тыс. человек, также отмечено в исследовании.

Вместе с тем, в городах, где изначально аренда жилья была дороже, рост цен оказался более сдержанным, что характерно для Москвы, Санкт-Петербурга, городов Московской области, Сочи и городов с развитой нефтегазовой промышленностью.