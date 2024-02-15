С 2014 по 2024 год покупатели жилья в России постарели. Доля клиентов в возрасте 25-34 лет сократилась на 10 процентных пунктов, а доля клиентов в возрасте 35-44 лет выросла на 6 процентных пунктов. Такие данные приводят аналитики компании «Жилфонд» в своем исследовании, пишет «Газета.Ru».

Так, в 2014 году недвижимость покупали в основном молодые (от 25 до 34 лет) — на них приходилось 29 процентов сделок. К февралю 2024 года показатель снизился до 19 процентов. В то же время доля покупателей от 35 до 44 лет увеличилась с 25 до 31 процента за 10 лет. Чаще всего эти люди улучшают жилищные условия или покупают вторую квартиру, отметили специалисты.