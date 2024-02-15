Госдума планирует запретить сдавать квартиры без счетчиков

В России запретят сдавать квартиру без приборов учета. Поправку с этой нормой 15 февраля планирует принять профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет и о краткосрочных договорах аренды – на сутки или несколько дней. По словам депутатов, подобная инициатива направлена на соблюдение «прав и интересов соседей». Как будет контролироваться исполнение меры не уточняется.

Ранее сообщалось, что в российских новостройках потребуют ставить отечественные умные счетчики горячей, холодной воды, тепла и газа. Соответствующая инициатива уже рассматривается.