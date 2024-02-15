Россиян предупредили об опасном типе аренды квартиры

«Также есть риски, что жильцы, нанесут вред имуществу: технике, мебели, самой квартире, съедут, а собственник останется в убытках. Могут и прихватить что-нибудь, такое тоже встречается, а доказать, что то или иное имущество было в квартире или было в рабочем состоянии, если не оформляли ни договор, ни опись материальных ценностей, ни акт приема-передачи, будет очень сложно, практически невозможно, собственнику придется восстанавливать ущерб за свой счет», — поделилась юрист.