Эксперт назвал цену самого дешевого дома в Сочи
Покупка частного дома в Сочи обойдется россиянину минимум в 2,1 млн рублей, рассказал в интервью «Ленте.ру» эксперт рынка недвижимости Кирилл Флутков.
По его данным, за эти деньги в Лазаревском районе Сочи можно приобрести деревянный дом площадью 35 квадратных метров. Строение располагается на участке в шесть соток.
Флутков отметил, что на рынке представлены и элитные объекты недвижимости. В частности, в Хостинском районе продается шестиэтажный особняк 2006 года постройки. Его площадь составляет 1,6 тыс. квадратных метров, стоимость — 2,1 млрд рублей.
Эксперт заметил, что богатый инвестор также может купить Санаторий Орджоникидзе за 3 млрд рублей. Общая площадь объекта составляет 22 тыс. квадратов, он занимает 16 гектаров.
Рамблер: главные новости