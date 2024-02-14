Москвичи бросились скупать один вид жилья

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По итогам 2023 года продажи крупных квартир премиум-класса в Москве значительно выросли. О том, что в столице бросились скупать один вид жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компаний «Аеон Девелопмент» и «Метриум».

Речь идет о дорогих квартирах площадью более 100 квадратных метров. В прошлом году объем реализации таких объектов составил 127 тысяч «квадратов» — на 110 процентов больше, чем в 2022-м. При этом эксперты отмечают, что в целом для рынка премиальной недвижимости больше характерен тренд на снижение средней площади.

Аналитики также уточнили, что оценка динамики спроса в реальном объеме «квадратов» вместо процентов показывает, что в 2023 году покупатели премиальных квартир чаще всего приобретали объекты среднего размера. Наибольший объем продаж пришелся на жилье площадью от 60 до 80 квадратных метров — 108 тысяч «квадратов», что превышает уровень 2022 года на 60 процентов.