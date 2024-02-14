Путин подписал закон о продлении дачной амнистии

Закон распространяется на здания и сооружения, относящиеся к имуществу общего пользования садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и возведенные до 2004 года. Срок дачной амнистии продлевается до 1 марта 2031 года. Ранее срок был установлен до 1 января 2024 года.

Как сообщалось в сопроводительных материалах к документу, "не всеми садоводческими огородническими некоммерческими товариществами была реализована возможность по оформлению прав в упрощенном порядке на такие объекты, в том числе в связи отсутствием оформленных прав на земельные участки, на которых такие объекты расположены". Отмечалось, что продление дачной амнистии позволит гражданам оформить в упрощенном порядке права на имущество общего пользования с минимальными затратами.