В России назвали новую перспективную сферу для инвестиций

Одной из новых перспективных сфер для инвестиций в России становится складская недвижимость. Как рассказали URA.RU в компании bizmall.ru, прогнозируемая доходность по таким продуктам сегодня существенно выше доходности по банковским вкладам и составляет в некоторых случаях более 30% годовых.

«Спрос на складскую недвижимость сегодня находится на историческом максимуме, а арендные ставки на нее выросли больше чем на 37%. Это связано сразу с двумя моментами. Во-первых, из-за переориентации торговых путей на Восток и формирования новых цепочек поставок в ряде регионов сформировалась повышенная логистическая нагрузка. Во-вторых, большую роль сыграла переориентация отечественного бизнеса на внутренний рынок», — прокомментировали в компании bizmall.ru.

Одним из регионов с рекордным спросом на складские помещения является Челябинская область, рассказали аналитики платформы. Она граничит с Казахстаном, откуда поступает львиная доля продукции параллельного импорта. Там арендаторы, чтобы получить заветные площади, готовы вносить обеспечительные платежи, превышающие сумму годовой аренды. А для сохранения за собой права аренды компании подписывают нерасторжимые договоры на 10 и более лет с ежегодной индексацией платежей.

Чтобы закрыть сформировавшуюся потребность, девелопер «Курс» возводит в 10 км от Челябинска на территории индустриального парка «Композит» складские комплексы. У застройщика уже есть заявки от российских и зарубежных компаний на 260 тысяч квадратных метров. Если вложиться в проект на начальном этапе, то доходность для инвесторов по столь востребованному продукту может достигнуть рекордно высоких отметок.

«Среднегодовая общая доходность на период (с учетом переоценки актива) выглядит очень привлекательно: 31,26% годовых, сумма инвестиций — от 10 тысяч рублей», — рассказали в bizmall.ru.