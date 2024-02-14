«Росгосстрах»: большинство россиян считают ипотеку признаком надежности партнера
Большая часть опрошенных россиян заявила, что ипотека у партнера говорит о его надежности. Это следует из данных страховой компании «Росгосстрах» и ВТБ-Банка.
«Наличие у второй половинки ипотеки, по мнению опрошенных, является признаком надежности потенциального партнера. Так считают 53% мужчин и 60% женщин, участвовавших в исследовании», — передает данные исследования «Газета.Ru».
Уточняется, что отношения с плательщиком ипотеки не намерены начинать лишь 15% респондентов. Всего в опросе участвовали 1500 граждан из всех российских федеральных округов.