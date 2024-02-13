Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Накануне Мосбиржа сообщала , что 13 и 14 февраля 2024 года на тестовом контуре «Т1» фондового и валютного рынка будут проводиться технические работы по обновлению системы. «Возможна временная потеря доступа к тестовым системам, будут отключены сервисы WebAPI. Также не будут сохранены заявки и сделки, заключенные в день обновления», — говорилось в сообщении торговой площадки. Тогда Мосбиржа уточняла, что после обновления системы отчеты будут рассылаться и формироваться нерегулярно. Повлияло ли это на сбой торгов сегодня — неизвестно.

Последний раз Московская биржа приостанавливала торги в 2023 году: 13 сентября на срочном рынке с 09:30 мск торги приостанавливались «из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию». Тогда биржа возобновила торги спустя почти 4 часа после приостановки. Как позже пояснила биржа, ошибка возникла в работе торгово-клиринговой системы и привела к нарушению целостности данных о сделках, заключенных на утренней сессии срочного рынка. До этого крупный сбой на Мосбирже наблюдался в сентябре 2022 года. Тогда биржа приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов на 1,5 часа. Биржа объяснила приостановку выявлением отсутствия некоторых клиентских кодов в текущей конфигурации торгово-клиринговой системы (ТКС) валютного рынка, что ограничивало возможности проведения операций клиентами отдельных участников торгов. На фондовом рынке Мосбиржа последний раз приостанавливала торги в конце февраля 2022 года, после начала военных действий на Украине и введения санкций в отношении российских компаний, бизнесменов и политиков. Тогда российский фондовый рынок продемонстрировал максимальное за всю свою историю снижение. Торгов не было почти месяц на большинстве рынков биржи. Если не считать остановки торгов в 2022 году, то последний раз сбой на фондовом рынке Мосбиржи был в августе 2020 года. Тогда торги были приостановлены на 40 минут. Приостановка торгов была связана с ошибкой в программном обеспечении. «В связи с возникновением программной ошибки в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы фондового рынка большинство участников утратило возможность подключения к торгам», — тогда объясняла сбой биржа.