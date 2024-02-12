Экономист спрогнозировала рост спроса на рынке новостроек

«Рассматривая перспективу после марта, можно предположить, что многое будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и государственных льготных программ. Если они будут продлены, то стоит ожидать роста спроса на квартиры в новостройках», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».