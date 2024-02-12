$91.08+0.1998.15+0.21
Почта

Экономист Коваленко спрогнозировала рост спроса на рынке новостроек

Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко спрогнозировала ситуацию на рынке новостроек в ближайшие месяцы.

Экономист спрогнозировала рост спроса на рынке новостроек
© РИА Новости

«Рассматривая перспективу после марта, можно предположить, что многое будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и государственных льготных программ. Если они будут продлены, то стоит ожидать роста спроса на квартиры в новостройках», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, спрос на первичное жильё может вырасти в субъектах России, а не в Москве или Санкт-Петербурге.

«Многие граждане стали интересоваться квартирами в таких субъектах, как Нижний Новгород, Саратов, Краснодарский край, Омск и другие», — добавила Коваленко.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске ввели более 457 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году.

Недвижимость
Юлия Коваленко