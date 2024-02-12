Предсказано будущее цен на новостройки в России

«Чтобы было снижение цены, нужно говорить о том, что рынок у нас конкурентный, а у нас рынок новостроек сильно монополизирован. Этап падения цен в 2022 году мы прошли, теперь будем сидеть на этапе стабилизации цены», — пояснил риелтор.