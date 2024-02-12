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Цены на новостройки в РФ продолжают расти на фоне падения спроса

В феврале средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России выросла на 1,5% по сравнению с январем и составила 164,5 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитического центра ЦИАН.

Цены на новостройки в России продолжили рост
© РИА Новости

При этом эксперты отмечают снижение спроса на первичное жилье. По данным Авито Недвижимости, в январе количество сделок сократилось на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост цен зафиксирован в Нижнем Новгороде — на 4,7%, до 200,3 тыс. рублей за квадратный метр. В Омске показатель вырос на 3,9%, до 119,8 тыс. рублей за квадратный метр, в Саратове — на 2,8%, до 75,3 тыс. рублей за квадратный метр.

В то же время в Москве средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,2% и составила 342,7 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге цены упали на 2,2%, до 247,7 тыс. рублей за квадратный метр.

По мнению экспертов, на спрос негативно повлияло сокращение лимита льготной ипотеки с 12 до 6 млн рублей. Однако в ближайшие месяцы ожидается оживление спроса, так как программа льготного кредитования продолжает действовать, отмечают аналитики.

«Массового повышения цен не произошло, выдача льготных ипотек продолжается — все это должно привести к росту сделок», — прокомментировал ситуацию руководитель ЦИАН Алексей Попов.

На прошлой неделе стало известно, что российские застройщики в январе сократили вывод новых проектов на рынок почти на треть.

Недвижимость
Алексей Попов
Коммерсант
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