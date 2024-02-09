Что нужно знать о льготной программе "Семейная ипотека" в 2024 году
Что такое "Семейная ипотека" и каковы требования к заемщикам
"Семейная ипотека" стала одной из самых популярных льготных программ. Она позволяет не только решать жилищный вопрос, но и положительно влияет на демографию (воспользоваться пониженной ставкой предлагается семьям с детьми). Программа должна была завершиться в июле нынешнего года, но уже известно, что ее продлят. А вот доступная всем льготная ипотека на новостройки к середине лета, как ожидается, закончится или изменится.
На каких условиях можно взять семейную ипотеку в 2024 году
Ставка по семейной ипотеке сейчас не самая низкая среди льготных программ, но весьма заманчивая, если ее сравнивать с рыночными ставками.
Как пояснил "РГ" руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин, банки могут в одностороннем порядке вводить дополнительные условия для оформления ипотеки: к примеру, страхование квартиры требуется в обязательном порядке у всех банков. Нередко одним из условий выступает страхование жизни и здоровья. Такие дополнительные условия со стороны банков в итоге делают ежемесячный платеж более высоким. Увеличение может соответствовать повышению ставки на 1 процентный пункт, говорит эксперт.
Стоит учитывать, что между банками распределяются определенные лимиты средств госсубсидирования. И если банк исчерпал их, он может приостановить или прекратить выдачи льготных кредитов.
При этом условия выдачи кредитов в разных банках немного отличаются между собой. Например, ипотечная ставка может варьироваться в пределах 6%: где-то она будет максимальной, а где-то ниже.
Впрочем, даже при максимальных 6% экономия по программе "Семейная ипотека" существенная.
Пример. При покупке недвижимости за 5 млн рублей на 20 лет по рыночной ставке от 17% и выше ежемесячный платеж превысит 60 тысяч рублей. В случае оформления семейной ипотеки он будет в два раза меньше. Если в первом случае начисленные проценты превысят 10 млн рублей, то во втором - примерно 2,8 млн рублей. Экономия - более 7 млн рублей.
Что можно купить
Кредит по ставке до 6% можно направить на:
покупку квартиры в новостройке,покупку частного дома с земельным участком у застройщика,строительство нового дома с привлечением подрядной организации.
Можно ли купить квартиру по переуступке прав
Разрешается воспользоваться этой программой и для приобретения жилья по переуступке в строящемся доме, если предыдущий покупатель заключил договор с юрлицом. Однако в последнее время на такие сделки неохотно идут крупные банки.
Можно ли купить жилье на вторичном рынке
На "вторичку" семейная ипотека обычно не распространяется, но есть исключения. Так, можно купить с ее помощью неновую квартиру или дом можно в сельской местности в дальневосточных регионах.
На остальной территории страны воспользоваться программой для покупки "вторички" могут только семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды и только там, где не строятся новые дома (учитывается строительство на территории всего региона).
Рефинансирование с помощью семейной ипотеки
Также с помощью семейной ипотеки можно рефинансировать ранее взятый кредит, если купленное на него жилье подходит под критерии. Этой возможностью могут воспользоваться семьи, в которых есть ребенок, рожденный в 2018-2023 годах или ребенок-инвалид.
Рефинансировать можно и саму семейную ипотеку, если получится взять кредит под более низкий процент.
Какие банки выдают семейную ипотеку
Выбор довольно богат: семейную ипотеку выдают более 60 кредитных учреждений. Если в одном банке заемщику отказали в кредите, стоит попытаться подать документы в другой.
Как получить семейную ипотеку
Основной перечень документов, необходимый для одобрения кредита, включает:
паспорт,СНИЛС,свидетельства о рождении детей,для родителей детей инвалидов - справку об инвалидности ребенка.
Жителей Дальнего Востока попросят подтвердить постоянную регистрацию.
При оформлении займа банку нужны будут документы на будущее жилье и справка об оплаченном первоначальном взносе.
Стоит добавить, что банк, куда подана заявка, оценивает заемщика, как и любого другого ипотечника - насколько он платежеспособен, хватит ли у него средств на ежемесячные платежи, насколько стабильны доходы.
Популярные вопросы
Можно ли взять две семейные ипотеки?
По общему правилу нельзя. Но есть исключения. Дело в том, что количество "семейных" кредитов считается с даты последних изменений условий льготной программы - то есть с 23 декабря 2023 года. Если первый кредит был оформлен раньше этой даты, он не учитывается. Если после нее - то повторно оформить можно при условиях, что прошлая ипотека закрыта, в семье родился еще один ребенок, площадь новой квартиры будет больше, чем в старой.
Может ли взять семейную ипотеку родитель, который не состоит в браке, и без созаемщика?
Да. Для семейной ипотеки зарегистрированный брак не считается критерием. Ее может также оформить одинокий родитель или пара, которая проживает в гражданском браке, а также разведенный супруг.
Нужно ли выделять доли детям при семейной ипотеке?
Не нужно. Такого требования в программе нет. Однако если для получения или погашения кредита использовался маткапитал, то
нужно будет соблюсти правила маткапитала и выделить доли.
Можно ли использовать маткапитал в качестве первоначального взноса по программе "Семейная ипотека"?
Да, можно. С 1 февраля после индексации размер маткапитала на первого ребенка составляет 630 967,72 рубля, при рождении второго он увеличится до 833 800,37 рубля. Помимо маткапитала многодетные семьи могут получить от государства до 450 тысяч рублей на погашение семейной ипотеки - в случаях, если третий или последующий ребенок родился в 2019-2023 годах, а кредит оформлен до июля 2024 года.